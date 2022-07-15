Відповідне рішення було прийнято 14 липня. Розповідаємо, хто саме зможе претендувати на підтримку.
Читайте також Як оформити купівлю нерухомості в період воєнного стану: поради експерта
Міська цільова програма забезпечення житлом
Згідно з програмою, містян мають забезпечити доступним, тимчасовим житлом. Підтримку можуть отримати громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, серед них – діти сироти та молодь. Як розповів депутат Київської міської ради та очільник постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Бродського, такий крок дозволить зменшити квартирну чергу у столиці.
Депутат додав, що міська цільова програма включає 6 заходів, які охоплюють різні категорії громадян та мають свої механізми фінансування. Мовиться, зокрема, про:
- Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, в тому числі дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа.
- Забезпечення громадян доступним житлом.
- Забезпечення громадян тимчасовим житлом.
- Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів.
- Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом.
- Надання житла в оренду з викупом.