Відповідне рішення було прийнято 14 липня. Розповідаємо, хто саме зможе претендувати на підтримку.

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Міська цільова програма забезпечення житлом

Згідно з програмою, містян мають забезпечити доступним, тимчасовим житлом. Підтримку можуть отримати громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, серед них – діти сироти та молодь. Як розповів депутат Київської міської ради та очільник постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Бродського, такий крок дозволить зменшити квартирну чергу у столиці.

Депутат додав, що міська цільова програма включає 6 заходів, які охоплюють різні категорії громадян та мають свої механізми фінансування. Мовиться, зокрема, про:

Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, в тому числі дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа. Забезпечення громадян доступним житлом. Забезпечення громадян тимчасовим житлом. Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів. Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом. Надання житла в оренду з викупом.

Зверніть увагу. Станом на 2018 рік у квартирній черзі в столиці стояло 70 тисяч людей. Як тоді зазначали в КМДА, черга практично не просувалася. У відомстві наголошували – це пов'язано із тим, що механізм виділення квартир регламентується застарілим Житловим кодексом 1983 року.