Ви будете здивовані: як швидко оренда помешкання "з'їдає" зарплати українців

У понад 2,5 мільйона українців дім повністю зруйнований або пошкоджений через російську агресію. Чимало людей втратили не лише житло, а й роботу. Тому зараз питання доступності оренди житла вкрай актуальне.

Work.ua та маркетплейс DIM.RIA дослідили, яку частину заробітної плати пересічному українцю потрібно витрачати на оренду помешкання. Звісно ж, людина із середньою заробітною платою не обов'язково буде винаймати саме житло середньої вартості. Аналітики зіставили ці цифри, щоб оцінити доступність проживання для одної людини для представників різних професій у різних містах.

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За комфорт треба платити до 80% від зарплати

Частка середньої заробітної плати, яку треба віддати за проживання одній людині, залежить від регіону. Чим далі від лінії фронту, тим більший відсоток зарплатні "зʼїдає" оренда.

Найнижче співвідношення оренди та зарплати зафіксували в Херсоні. На винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Доступними також є Суми та Чернівці (39%).

Найбільшу частку зарплати за квартиру з одною кімнатою доведеться віддавати у Дніпрі (71%), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

Баристам, касирам і вантажникам винаймати житло складно

Розмір середньої заробітної плати – не єдине, що варто використовувати для аналітики. Представники десятків професій заробляють набагато менше чи більше. Чи легко винаймати житло представникам десяти найзатребуваніших професій?

Експерти кажуть, що в столиці житло найлегше винаймати менеджерам з продажу – ці фахівці заробляють в середньому 30 000 гривень, тож на оренду витрачають 52% доходу. Найважче – комплектувальникам та вантажникам із середньою зарплатою в 16 500 гривень. Вони витрачали б на однокімнатне житло близько 94% зароблених грошей.

Найдоступнішим для представників затребуваних професій є прифронтовий Харків — тут оренда однокімнатного помешкання обходиться в середньому у 5 783 гривень. Проте важко винаймати житло в Харкові касирам – це 43% їхньої зарплати на однокімнатне житло.

У Дніпрі, як і у Києві, оренда житла найбільш доступна менеджерам з продажу. Вони витрачатимуть в середньому 55% доходу. Найважче жити барменам та баристам (за оренду треба віддати 94% зарплати), касирам та офіс-менеджерам (85%).

Найбільш "кусючі" ціни у Львові – представникам всіх найзатребуваніших професій доведеться витрачати на винаймання однокімнатної квартири більш ніж половину зарплати. Очевидно, що непосильною є оренда для продавців-консультантів, офіс-менеджерів (92%), касирів (95%), барменів та барист (96%).

Які міста найдоступніші для орендного типу проживання

Щоб точно знати, які найбільші міста України є найдоступнішими для оренди, аналітики розглянули ще шість популярних професій з різним рівнем доходів.

Наприклад, водій-міжнародник найбільше заробляє у Львові – 50 000 гривень. Однак його "орендна спроможність" така сама, як у колеги з Одеси, що заробляє 42 500 гривень. Обидва можуть винайняти по 5,5 квартир у своїх містах.

Для абсолютно всіх вибраних професій найвищу "орендну спроможність" мають спеціалісти у Харкові. Наприклад, рекрутери та маркетологи витрачають на місячну оренду лише 29% зарплати.

Менш як 30% доходу на оренду житла витрачають жителі Херсону, якщо брати до уваги їхні середні зарплати.

У дослідженні експерти спиралися на дані про середню зарплатню в обласних центрах відповідно до оголошень на сайті Work.ua станом на жовтень 2023 року. Також аналізували середню вартість оренди однокімнатної квартири в обласних центрах на основі аналітики маркетплейса DIM.RIA. Для розрахунку вибрали лише оголошення про оренду, де ціна вказана у гривнях, і без урахування сегмента преміумжитла (вартість понад 30 000 гривень) у жовтні 2023 року.