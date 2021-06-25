Кадри з будинком з двовіковою історією, які зняв американський фотограф Джеремі Еботт, потрапили у соціальну мережу. Як виглядає об'єкт – дивіться далі.

Важливо Квартира у кредит від банку чи на виплат від забудовника: що краще та вигідніше

Що відомо про старовинний будинок

Будинок площею 500 квадратних метрів розташований у місті Юніон-Спрінгс (штат Алабама, США). Фотограф з'ясував, що нерухомість належить жінці зі слабким здоров'ям. У 2011 році об'єкт намагалися продати за 175 тисяч доларів (1,4 мільйона гривень за курсом на той час). Через рік ціну знизили вдвічі, проте охочих не знайшлося.

Проблема полягає у тому, що споруда вважається історичною. Новий власник зобов'язаний привести її до первинного стану, а такі роботи будуть коштувати дорожче, ніж сам особняк.

Будинок було побудовано у 1800 році / Фото nypost

Цікаво Зірка "Гаррі Поттера" за мільйони доларів продав житло батькам: як воно виглядає

Що є всередині будинку

Усередині старовинного особняка є парадні сходи, дорогі меблі, червоні килими, їдальня з каміном, комора для дворецького. Інтер'єр наповнений різними незвичайними деталями, від яких віє розкішшю. Ролик з екскурсією об'єктом переглянули сотні тисяч користувачів. Вони порівняли будинок з особняком Ноя (герой фільму "Щоденник пам'яті"), роль якого виконав Раян Гослінг.

Фото старовинного особняка​ у штаті Алабама / Фото nypost:

Як виглядає занедбаний будинок: дивіться відео​