Нерухомість розташована в Мельбурні. Що в ній є і як вона виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про угоду

Нерухомість з'явилася у Редкліффа у середині 2000-х років під час знімання в Австралії. У квітні 2021 року новими власниками квартири в Мельбурні стали Марсія Грешам і Алан Редкліфф – батьки Денієела. Сума угоди склала 2 мільйони доларів (55 мільйонів гривень).

Батьки Редкліффа стали власниками його квартири в Австралії / Фото realestate

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Що є у квартирі

Зіркова квартира розташована на верхньому поверсі будинку на одній з престижних вулиць району Турака у Мельбурні.

Квартира розташована на верхньому поверсі / Фото realestate

В об'єкті нерухомості є сучасна вітальня з панорамними вікнами до підлоги.

Простора вітальня виконана у світлих тонах / Фото realestate

У квартирі є сучасна кухня з островом.

На кухні переважають світлі відтінки та елементи з дерева / Фото realestate

Також у нерухомості є робочий кабінет з великими вікнами та диваном.

У кабінеті є компактний стіл і диван / Фото realestate