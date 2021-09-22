Попри те, що більшість співробітників компанії Google досі працюють віддалено, схоже. що це – один з перших сигналів щодо відродження інтересу технологічних компаній до офісних приміщень. Раніше у Google заявили, що віддалений формат роботи очікується до січня, а генеральний директор компанії прогнозує, що 20% співробітників продовжать працювати віддалено навіть після відкриття.

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Купівля Google будівлі площею понад 120 тисяч квадратних метрів вказує на те, що побоювання щодо смерті офісного формату нерухомості перебільшені,

– додає The Wall Street Journal.

Пошуковий гігант вже орендує колишній вантажний комплекс в терміналі Сент-Джонс в районі Гудзон-сквер на Манхеттені та озвучує плани щодо розширення. Так, фінансовий директор компанії Рут Порат заявила, що будівля "стане якорем" для нового кампусу в цьому районі.

Будівля у Вест-Сайді на Манхеттені наразі перебуває на етапі будівництва та буде завершена у 2023 році.

Раніше компанія оголосила, що збільшить чисельність персоналу з 12 000 до 14 000 осіб.