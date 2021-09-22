Несмотря на то, что большинство сотрудников компании Google до сих пор работают удаленно, похоже. что это – один из первых сигналов о возрождении интереса технологических компаний к офисным помещениям. Ранее в Google заявили, что удаленный формат работы ожидается до января, а генеральный директор компании прогнозирует, что 20% сотрудников продолжат работать удаленно даже после открытия.

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Покупка Google здания площадью более 120 000 квадратных метров указывает на то, что опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены,

– добавляет The Wall Street Journal.

Поисковый гигант уже арендует бывший грузовой комплекс в терминале Сент-Джонс в районе Гудзон-сквер на Манхэттене и озвучивает планы по расширению. Так, финансовый директор компании Рут Порат заявила, что здание "станет якорем" для нового кампуса в этом районе.

Здание в Вест-Сайде на Манхэттене сейчас находится на этапе строительства и будет завершено в 2023 году.

Ранее компания объявила, что увеличит численность персонала с 12 000 до 14 000 человек.