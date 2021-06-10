У США старовинний будинок перевезли на інше місце: фото, як це було

У місті Абінгдон (штат Вірджинія, США) старовинний будинок цілим перевезли на інше місце. Це вдалося зробити за допомогою спеціальної платформи.

На це видовище зібралися подивитися місцеві жителі. Як це було – дивіться на фото нижче.

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Що відомо про об'єкт

Будинок на Пекан-стріт був збудований в 1849 році. Нинішній власник вирішив його знищити через те, що утримання обходилося надто дорого. На місці старовинної споруди хотіли звести павільйон для пікніків. На цю ситуацію звернули увагу члени історичного товариства округу Вашингтон у штаті. Вони склали петицію і вимагали вберегти будівлю як одну з найстаріших у місті.

У петиції йшлося про те, що знесення подібних будівель свідчить про втрату культурної самобутності та архітектурної естетичної краси.

Будівлю вимагали зберегти / Фото AP

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Як перевозили будівлю

Місцевий бізнесмен Девід Далтон, почувши про ситуацію, вирішив зберегти будівлю. Він заплатив 55 тисяч доларів (близько 1,5 мільйона гривень) за її перевезення. 9 червня будинок цілим завантажили на спеціальну платформу на колесах і перевезли на 60 метрів на вулицю Парк-стріт.

Перевезення будівлі коштувало 55 тисяч доларів / Фото AP

Місцеві жителі із задоволенням спостерігали за процесом​ / Фото AP

Новий власник поки не вирішив, як використовуватиме будівлю / Фото AP

Новий власник не афішує, що буде з будинком. Відомо, що він хоче встановити його на високому фундаменті й привести до ладу.