У ЗМІ зазначають, що зниження кількості транзакцій спостерігається 6 місяць поспіль. А у липні кількість операцій із приватними будинками знизилася на 12,6% у порівнянні із попереднім місяцем.

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З чим пов'язане падіння попиту

Відсутність попиту – це закономірна реакція ринку на зростання вартості квадратних метрів. Крім того, у США суттєво підвищилося фінансове навантаження на позичальників.

Наразі кількість нерозпроданих об'єктів активно зростає. Тож забудовники не поспішають завершувати розпочаті проєкти. Так, будівництво нового житла у липні просіло до найнижчих показників з початку 2021 року. А кількість угод із готовими будинками, які становлять більшу частину ринку, досягла найнижчого рівня більш ніж за 2 останні роки.

На кінець місяця продаж було виставлено 464 тисячі нових будинків – рекордну кількість з 2008 року. Важливо, що більшість із них ще не введені в експлуатацію, а деякі знаходяться на нульовому циклі будівництва.

Аналітики очікують на падіння цін

Після бурхливої ​​динаміки цін, яка спостерігалася в США під час пандемії коронавірусу, зростання вартості житла повільно сповільнюється.

Як свідчать дані Бюро перепису населення та Департаменту житлового будівництва та міського розвитку середня вартість угоди на первинному ринку зросла на 8,2 % у щорічному еквіваленті та склала 439 400 доларів. Це – найповільніший темп зростання цін з кінця 2020 року.

Даючи прогнози, аналітики зазначають, що через збільшення кількості запасів житла на ринку, цілком імовірно, що найближчі місяці ціни на житлову нерухомість продовжать падати.