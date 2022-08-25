В СМИ отмечают, что понижение количества транзакций наблюдается 6 месяц подряд. А в июле количество сделок с частными домами снизилось на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
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С чем связано падение спроса
Отсутствие спроса – это закономерная реакция рынка на рост стоимости квадратных метров. Кроме того, в США существенно повысилась финансовая нагрузка на заемщиков.
В настоящее время количество нераспроданных объектов активно растет. Так что застройщики не спешат завершать начатые проекты. Так, строительство нового жилья в июле просело до самых низких показателей с начала 2021 года. А количество сделок с готовыми домами, составляющими большую часть рынка, достигло самого низкого уровня более чем за 2 последних года.
К концу месяца продажи были выставлены 464 тысячи новых домов – рекордное количество с 2008 года. Важно, что большинство из них еще не введены в эксплуатацию, а некоторые находятся на нулевом цикле строительства.
Аналитики ожидают падения цен
После бурной ценовой динамики, которая наблюдалась в США во время пандемии коронавируса, рост стоимости жилья медленно замедляется.
Как свидетельствуют данные Бюро переписи населения и Департамента жилищного строительства и городского развития, средняя стоимость сделки на первичном рынке выросла на 8,2% в ежегодном эквиваленте и составила 439 400 долларов. Это самый медленный темп роста цен с конца 2020 года.
Давая прогнозы, аналитики отмечают, что из-за увеличения количества запасов жилья на рынке вполне вероятно, что ближайшие месяцы цены на жилую недвижимость продолжат падать.