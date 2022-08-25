В СМИ отмечают, что понижение количества транзакций наблюдается 6 месяц подряд. А в июле количество сделок с частными домами снизилось на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте также Какие жилые помещения можно перевести в нежилые и что для этого нужно

С чем связано падение спроса

Отсутствие спроса – это закономерная реакция рынка на рост стоимости квадратных метров. Кроме того, в США существенно повысилась финансовая нагрузка на заемщиков.

В настоящее время количество нераспроданных объектов активно растет. Так что застройщики не спешат завершать начатые проекты. Так, строительство нового жилья в июле просело до самых низких показателей с начала 2021 года. А количество сделок с готовыми домами, составляющими большую часть рынка, достигло самого низкого уровня более чем за 2 последних года.

К концу месяца продажи были выставлены 464 тысячи новых домов – рекордное количество с 2008 года. Важно, что большинство из них еще не введены в эксплуатацию, а некоторые находятся на нулевом цикле строительства.

Аналитики ожидают падения цен

После бурной ценовой динамики, которая наблюдалась в США во время пандемии коронавируса, рост стоимости жилья медленно замедляется.

Как свидетельствуют данные Бюро переписи населения и Департамента жилищного строительства и городского развития, средняя стоимость сделки на первичном рынке выросла на 8,2% в ежегодном эквиваленте и составила 439 400 долларов. Это самый медленный темп роста цен с конца 2020 года.

Давая прогнозы, аналитики отмечают, что из-за увеличения количества запасов жилья на рынке вполне вероятно, что ближайшие месяцы цены на жилую недвижимость продолжат падать.