За пентхаус знаменитості хочуть отримати 21,5 мільйона доларів (585,3 мільйона гривень). Як він виглядає – дивіться далі.

Цікаво Інвестування в нерухомість в Україні: у чому особливості та де краще купувати житло

Що відомо про розкішної нерухомості в Нью-Йорку

Пентхаус розташований в історичній будівлі, яка була побудована у 1908 році. У ньому є чотири спальні, шість ванних кімнат, велика вітальня і бібліотека з дров'яним каміном. А з панорамних вікон шикарного об'єкта відкривається вид на Центральний парк. В апартаментах є окрема кухня шеф-кухаря, зал для сніданків і винний льох. У кутовому люксі – своя простора спальня і вітальня з двома вбиральнями й ванною з мармуру.

Зірки вирішили позбутися пентхауса на Мангеттені / Фото The Grosby Group / BACKGRID

Читайте Адель купила третій розкішний особняк: скільки він коштує та як виглядає

Що особливого у зіркового житла

Резиденція голлівудської пари продається з сервісом з повним спектром послуг: їжа, прибирання, ліфт. Нові власники отримають персонального менеджера. Щомісяця вони будуть сплачувати 21 тисячу доларів (572 тисячі гривень) за проживання та послуги.

Як виглядає пентхаус Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс / Фото The Grosby Group/BACKGRID: