У США запропонували поселитися біля Джей Ло: як це можливо й скільки коштує

У США виставили на продаж будинок по сусідству з відомою співачкою Дженніфер Лопес. Маєток розташований в районі Вотер-Мілл округу Саффолк (штат Нью-Йорк).

Стати сусідами знаменитості можна за 12 мільйонів доларів (327 мільйонів гривень). Як виглядає об'єкт нерухомості – дивіться далі.

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Що відомо про нерухомість

Розкішний будинок площею 930 квадратних метрів розташовується в одному з селищ в районі Вотер-Мілл округу Саффолк. Особняк покритий кедровою черепицею. Всередині є вісім спальних кімнат, ванні кімнати, гардеробні, кінотеатр, тренажерний зал. Також у будинку є тераса з виходом до басейну.

Дизайн будинку виконано у світлих відтінках. У ньому розставлені яскраві акценти – сині стільці та крісла.

Ціна нерухомості – 12 мільйонів доларів / Фото Bespoke Realty

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Як виглядає будинок по сусідству з маєтком Джей Ло / Фото Bespoke Realty: