Чоловік переоблаштував старий вертоліт на затишний будинок: результат вас вразить

45-річний фермер зробив зі старого бомбардувальника часів Другої світової війни розкішний будиночок. Свій вертоліт чоловік "посадив" біля озера, адже він слугує місцем для відпочинку.

Незвичайний "будинок" розташований на колишній авіабазі у Фріскні, Велика Британія. На переоблаштування фермер витратив приблизно пів року.

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Фермер купив у музеї гелікоптер і зробив з нього житло

Вілл знайшов гелікоптер в музеї у Вельсі та вирішив його придбати. Вартість експоната становила 35 тисяч фунтів (близько 1,8 мільйона гривень).

Переобладнання зайняло близько шести місяців, але це відбувалося паралельно зі звичайним обслуговуванням і офісною роботою. Всередині можуть спати четверо дорослих, там також є місце для дивана, який можна перетворити на невелике односпальне ліжко для дитини,

– розповідає фермер.



Спальні місця / Фото Jam Press

Також чоловік облаштував ванну кімнату, кухню та зовнішню терасу з дерев'яною лавкою. На фото видно, що стіни в спальні пофарбовані в жовтий колір.

На жаль, я не знайшов жодних записів про те, в яких конкретно місіях брав участь цей гвинтокрил. Відомо лише, що перший політ відбувся 18 вересня 1990 р. Він був частиною ескадрильї 848, що базувалася на авіабазі RNAS Йовілтон,

– поділився Вілл.

Кухонна зона з умивальником / Фото Jam Press

Своє унікальне житло чоловік також здає в оренду. Винаймати вертоліт можна подобово, за 130 фунтів стерлінгів за ніч (близько 6,9 тисячі гривень).