Поки більшість туристів відкриває для себе архітектурну спадщину центральних частин, цей мандрівник розшукував будівлі, на які пересічний подорожній ніколи б не звернув уваги. Неймовірно, але у цих спорудах досі хтось живе.

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8 старих будинків Новій Зеландії

В обіймах природи Нової Зеландії

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Затишний будинок при дорозі

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У цій споруді з кам'яним фасадом досі живуть люди

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Старезна будівля, яка не втрачає своєї унікальності з роками

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Цей єдиний закинутий будинок вміло ховає від світу природа

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Старенький, але такий охайний дім

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Ці старі будиночки розляглись в ряд та стали втіленням старовинного затишку

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Під зоряним небом та в атмосфері романтики

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