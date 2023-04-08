Поки більшість туристів відкриває для себе архітектурну спадщину центральних частин, цей мандрівник розшукував будівлі, на які пересічний подорожній ніколи б не звернув уваги. Неймовірно, але у цих спорудах досі хтось живе.
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8 старих будинків Новій Зеландії
В обіймах природи Нової Зеландії
Фото Boredpanda
Затишний будинок при дорозі
Фото Boredpanda
У цій споруді з кам'яним фасадом досі живуть люди
Фото Boredpanda
Старезна будівля, яка не втрачає своєї унікальності з роками
Фото Boredpanda
Цей єдиний закинутий будинок вміло ховає від світу природа
Фото Boredpanda
Старенький, але такий охайний дім
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Ці старі будиночки розляглись в ряд та стали втіленням старовинного затишку
Фото Boredpanda
Під зоряним небом та в атмосфері романтики
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