Пока большинство туристов открывает для себя архитектурное наследие центральных частей, этот путешественник разыскивал здания, на которые рядовой путник никогда бы не обратил внимания. Невероятно, но в этих сооружениях до сих пор кто-то живет.
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8 старых домов Новой Зеландии
В объятиях природы Новой Зеландии
Фото Boredpanda
Уютный дом у дороги
Фото Boredpanda
В этом здании с каменным фасадом до сих пор живут люди
Фото Boredpanda
Старое здание, не теряющее своей уникальности с годами
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Этот единственный заброшенный дом умело прячет от мира природа
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Старенький, но такой ухоженный дом
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Эти старые домики разлеглись в ряд и стали воплощением старинного уюта
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Под звездным небом и в атмосфере романтики
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