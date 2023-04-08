У них досі хтось живе: 8 старезних будинків у Новій Зеландії
8 квітня 2023, 20:41Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Серед унікальної природи та неймовірного нічного неба німецький фотограф Девід Хепфнер зміг розгледіти старовинні перлини країни, у яких досі хтось живе.
Поки більшість туристів відкриває для себе архітектурну спадщину центральних частин, цей мандрівник розшукував будівлі, на які пересічний подорожній ніколи б не звернув уваги. Неймовірно, але у цих спорудах досі хтось живе.
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