Кожна кімната як витвір мистецтва: погляньте на цей розкішний інтер'єр, що є справжньою рідкістю

Вишуканий особняк позолоченої епохи на Лонг-Айленді справді вражає своїм дизайном. Кожна кімната в будинку – це окремий вид розкоші.

Якщо зайти всередину, то виникне відчуття, наче ви потрапили в капсулу часу. Це ідеально збережена історична власність, яку продають за 10,8 мільйона доларів.

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Інтер'єр справді викликає захват

Будинок із шістьма спальнями по кілька разів з'являвся на ринку протягом багатьох років. Наприклад, його ціна у 2017 році становила 19 мільйонів доларів. Одразу наступного року вартість була вже 16 мільйонів доларів, але особняк знову не купили. Зараз його ціна дуже занижена, хоча видається захмарною. Цікаво, що востаннє нерухомість переходила з рук у руки у 2002 році за 2,7 мільйона доларів.

Це житло збудував у 1856 році відомий англійський архітектор, який найбільше працював над проєктами соборів. І ця деталь має сенс, адже велике фоє справді схоже на приміщення церкви.

Старовинні інтер'єри / Фото OneKey MLS

Площа розкішної нерухомості становить 730 квадратних метрів. Окрім шести спалень, особняк вміщує вітальню, кухню, кімнату для прийому гостей та кілька ванних. Поруч з ним розташований гостьовий будинок із трьома спальнями, басейн, тенісний корт, сауна, а також окрема будівля з літньою кухнею.

Краєвид з вікна / Фото OneKey MLS

Цей будинок вразить поціновувачів величного декору. Варто зазначити, що 10,8 мільйона доларів – це ціна нерухомості без меблів. Їх можна придбати окремо.