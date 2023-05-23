Житло в колишній школі: у Нью-Йорку продають цікавий будиночок рожевого кольору

Якщо ви шукаєте красивий сільський будиночок, тоді вас може зацікавити ця колишня школа, переобладнана на помешкання. Це дуже миле житло рожевого кольору розташоване в Спрінгвотері, штат Нью-Йорк.

Будиночок з'явився на ринку зовсім нещодавно за 129 900 доларів. Його площа становить близько 99 квадратних метрів.

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Просте помешкання у будівлі старої школи

Спочатку житло було школою, яку збудували в 1930-х роках для округу Вейленд. У 1949 році його продали та перетворили на простий будинок для відпочинку.

Останні власники – сім'я, яка живе неподалік – купили шкільний будинок у 2021 році за 70 тисяч доларів і мали намір здавати його в оренду.

"Вони вклали в будинок масу роботи: пофарбували стіни, переробили сантехніку, встановили новенький душ і туалет і навіть огородили мансарду ґратами, щоб було безпечно для сну", – розповідає агент з лістингу Бріджит Хоуг.

Житло нещодавно оновили / Фото Realtor

Сім'я вирішила продати будинок, щоб повністю зосередитися на своєму бізнесі. Та не все капітально відремонтовано. Кілька оригінальних речей у шкільному будинку навмисно залишили недоторканими.

"Деякі елементи інтер'єру, які зацікавили б покупців, – це оригінальна сланцева дошка, шкільний дзвінок і кам'яний камін", – каже Хоуг.

Це житло може стати ідеальним місцем для відпочинку або джерелом доходу шляхом короткострокової оренди.



Тераса, де можна побачити неймовірні краєвиди / Фото Realtor

"Помешкання має чудове розташування, оскільки воно розміщене в дуже тихій сільській місцевості на вершині пагорба, але також дуже близько до найкрасивіших пам'яток регіону Фінгер Лейкс", – розповідає агент з лістингу.

Навколо будинку гарна природа сільської місцевості / Фото Realtor