Ці ж троє чоловіків вирішили викупити стару занедбану школу та врятувати її від знесення. Так зародилась ідея великого та унікального відновлення.

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Як стару школу перетворили у сучасний будинок

Все почалось ще у 2019 році, коли 34-річний агент з нерухомості Джессі Віг викупив стару школу за 100 тисяч доларів. Він не був впевнений, що йому вдасться відновити будівлю, проте понад усе чоловік хотів врятувати її архітектурне значення.

Площа старої будівлі була просто шаленою – 15 240 метрів квадратних. Згодом до агента приєднався інвестор, 35-річний Адамо Колуччі, і чоловіки почали працювати. Спершу були ідеї перетворити будівлю школи на коворкінг, стильну весільну локацію чи пивний сад, але чоловіки зупинилися на житловому будинку.

Коридор школи до реставрації / Фото Boredpanda

Коридор школи після відновлення / Фото Boredpanda

Вони прагнули зберегти історичне значення будівлі та поєднати його зі сучасним креативним дизайном. На цьому етапі до проєкту приєднався Ден Спановіч, 41-річний забудовник і менеджер багатоквартирного будинку.

Відтак класи та авдиторії почали перетворюватись у затишні кімнати, а ті формувати квартири. Зараз в будівлі навіть є громадський простір та тренажерний зал із напівбаскетбольним майданчиком.



Простір у колишній бібліотеці / Фото Boredpanda



Кухня в одному з класів / Фото Boredpanda

Реконструкція будинку розпочалась на початку 2020 року, а завершили всі ремонтні роботи вже у жовтні 2021 року. Загалом вдалось створити 31 квартиру: 27 однокімнатних та 4 двокімнатні. Вже за пів року після оголошеної оренди весь будинок був заселений новими мешканцями. Вартість становить 1400 доларів на місяць за 1-кімнатні та до 1650 доларів за 2-кімнатні.



Затишна кімната / Фото Boredpanda