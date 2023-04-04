Эти же трое мужчин решили выкупить старую запущенную школу и спасти ее от сноса. Так возникла идея большого и уникального обновления.

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Как старую школу превратили в современное здание

Все началось еще в 2019 году, когда 34-летний агент по недвижимости Джесси Виг выкупил старую школу за 100 тысяч долларов. Он не был уверен, что ему удастся восстановить здание, однако больше всего мужчина хотел спасти его архитектурное значение.

Площадь старого здания была просто безумной – 15 240 квадратных метров. Впоследствии к агенту присоединился инвестор, 35-летний Адамо Колуччи, и мужчины приступили к работе. Сначала были идеи превратить здание школы в коворкинг, стильную свадебную локацию или пивной сад, но мужчины остановились на жилом доме.

Коридор школы до реставрации / Фото Boredpanda

Коридор школы после восстановления / Фото Boredpanda

Они стремились сохранить историческое значение здания и соединить его с современным креативным дизайном. На этом этапе к проекту присоединился Дэн Спанович, 41-летний застройщик и менеджер многоквартирного дома.

Следовательно, классы и аудитории начали превращаться в уютные комнаты, а те формировать квартиры. Сейчас в здании есть общественное пространство и тренажерный зал с полубаскетбольной площадкой.



Пространство в бывшей библиотеке / Фото Boredpanda



Кухня в одном из классов / Фото Boredpanda

Реконструкция дома началась в начале 2020, а завершили все ремонтные работы уже в октябре 2021 года. Всего удалось создать 31 квартиру: 27 однокомнатных и 4 двухкомнатных. Уже через полгода после объявленной аренды весь дом был заселен новыми жителями. Стоимость составляет 1400 долларов в месяц за 1-комнатные и до 1650 долларов за 2-комнатные.



Уютная комната / Фото Boredpanda