Кухня в стилі камбуз: цей дизайн справді унікальний
Джерело:Homedit
Кухня в стилі камбуз насправді є одним із основних способів планування будь-якої кухні. Просто про це мало хто з нас здогадувався.
Зазвичай кухня – це обмежене й вузьке приміщення. Однак у цій невеличкій кімнаті можна створити простір мрії за допомогою камбузного стилю.
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Що таке камбузна кухня
Дизайн кухні назвали камбузним через схожість з кухнею на кораблі, яку іноді називають камбузом. Така кухня має форму довгого коридору з верхніми та нижніми шафами по обидва боки коридору.
З обох боків розташовані паралельні стійки з побутовою технікою. Деякі кухні "на камбузі" мають обідню зону, що облаштована в кінці шаф, або як продовження простору стійки у формі невеликого острова.
Переваги та недоліки камбузної кухні
Серед плюсів:
- кухонний камбуз має форму, яка полегшує приготування їжі методом близького розташування всіх стільниць і приладів один біля одного;
- усе доступніше, ніж у більшій площі.
- кухню з камбузом прибирати легше та швидше, ніж кухні більшого розміру.
Ось які мінуси:
- кухня на камбузі – це найперше про вузьке планування кухні. Це ускладнює перебування кількох людей на кухні одночасно;
- часом не вистачає місця для зберігання;
- у цьому типі планування може здатися, що в кухні не вистачає візуального інтересу, оскільки всі шафи та стільниці зливаються разом у довгу лінію.