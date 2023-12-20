Стіл у передпокої – це і практично, і красиво. На столику можна зберігати та демонструвати повсякденні предмети домашнього вжитку, а також улюблений декор. Дизайнери розповіли, як усе правильно стилізувати.
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Наважтеся на сміливий візерунковий куточок
Барвистий передпокій з консольним столиком / Фото Annie Sloan
Повішайте поруч зі столиком дзеркало
Затишний куточок у передпокої зі столиком та дзеркалом / Фото KJM Interiors
Додайте тепла за допомогою настільної лампи
Настільна лампа на консольному столику в сучасному коридорі / Фото Laura Hammett Interiors
Стилізуйте стіл за допомогою декоративної таці
Яскравий передпокій з рожевою тацею на чорному столику / Фото Annie Sloan
Квіти – завжди найкраща ідея
Сучасний передпокій з дерев'яним столом, стилізованим вазою з квітами / Фото Laura Hammett Interiors