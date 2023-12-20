Стол в прихожей – это и практично, и красиво. На столике можно хранить и демонстрировать повседневные предметы домашнего обихода, а также любимый декор. Дизайнеры рассказали, как все правильно стилизовать.

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Решитесь на смелый узорчатый уголок

Красочная прихожая с консольным столиком / Фото Annie Sloan

Повешайте рядом со столиком зеркало

Уютный уголок в прихожей со столиком и зеркалом / Фото KJM Interiors

Добавьте тепло с помощью настольной лампы

Настольная лампа на консольном столике в современном коридоре / Фото Laura Hammett Interiors

Стилизуйте стол с помощью декоративного подноса

Яркая прихожая с розовым подносом на черном столике / Фото Annie Sloan

Цветы – всегда лучшая идея

Современная прихожая с деревянным столом, стилизованным вазой с цветами / Фото Laura Hammett Interiors