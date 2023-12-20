5 свіжих і стильних ідей для облаштування столика в передпокої
Джерело:Homes & Gardens
Перша кімната в домі має справляти тепле та привабливе враження, тому над дизайном коридору треба добре попрацювати. Якщо ви плануєте облаштувати сучасний інтер'єр, то обов'язково поставте столик і гарно стилізуйте його.
Стіл у передпокої – це і практично, і красиво. На столику можна зберігати та демонструвати повсякденні предмети домашнього вжитку, а також улюблений декор. Дизайнери розповіли, як усе правильно стилізувати.
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