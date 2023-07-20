Прованс у дизайні інтер'єру: ось якою розкішною може бути вітальня
Джерело:Room to do
Особливий стиль дизайну прийшов до нас із Французької провінції, в честь якої його назвали. Прованс увібрав вишуканість та елегантність місцевої природи та архітектурних особливостей.
Прованс часто впізнають за ненав'язливою вишуканістю. У дизайні використовують нейтральні, пастельні та світлі кольори.
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Основні риси провансу
Існує думка, що прованс найбільш доречний в дизайні заміського будинку. Однак так було колись, зараз його впевнено використовують у квартирах. Ось головні ознаки провансу:
- дерев'яні деталі;
- природні матеріали;
- світлі стіни;
- стельові балки;
- багато текстильних деталей;
- живі рослини;
- рюші та мережива;
- фарфор і керамічний декор.
Якщо ви обираєте прованс, то забудьте про яскраві кольори. Цей стиль про стримані, спокійні і дуже світлі відтінки. В інтер'єрах вітальні часто можна побачити бежевий, білий, оливковий, лавандовий і ніжно-блакитний. Що стосується теплих кольорів, використовують світло-гірчичний, пастельно-жовтий і теракотовий.
Інтер'єр в стилі прованс може нагадувати класику, але між ними є одна помітна відмінність. Прованс значно "легший" для очей та випромінює затишок. У вітальні можна побачити подушки, красиві квіткові композиції в ніжних вазах та домашні рослини в керамічних горщиках.
Натуральні матеріали обов'язкові для провансу. Майже завжди підлога виконана з дерева або з покриттям з імітацією деревини.