Як обрати стільницю для ванної кімнати: ось кілька варіантів, які оновлять ваш простір

Нова стільниця може суттєво змінити вигляд ванної кімнати. Тож це не лише гарна, але й бюджетна ідея.

Стільниці "мають силу" змінити ванну кімнату до невпізнання. Хоча це лише одна невелика деталь, але вона привертає багато уваги усіх, хто заходить всередину.

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Вибираючи стільницю для вашої ванної кімнати, важливо врахувати матеріал, зовнішній вигляд, довговічність і необхідний догляд. Ось кілька варіантів, які завжди актуальні.

Кварцова стільниця – довговічність та елегантність

Кварц є одним із найміцніших і найгарніших матеріалів для стільниці / Фото Враження інтер'єру

Мармурова стільниця як додаткова розкішна деталь

Мармур є універсальним матеріалом, що випробуваний часом / Фото Drummonds

Скляна стільниця для поціновувачів мінімалізму

Скло є досить стійким до плям і не вибагливе в догляді / Фото London Basin Co

Кам'яна стільниця – природна краса

Камінь додає природного шарму / Фото Mason Du Monde

Дерев'яна стільниця як джерело тепла й затишку

За допомогою світлого дерева створюють заспокійливу атмосферу / Фото Neptune