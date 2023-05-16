Райське місце в Англії: цей будинок викликає захоплення

Комусь хочеться стильного дизайну та сучасної техніки, хтось прагне отримати затишок і приватність, а хтось женеться за центральним розташуванням та інфраструктурними перевагами.

Цей будинок ніби поєднав у собі запити більшості користувачів та змусив закохатись у свою атмосферу.

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Дім в обіймах саду

Дім, це те місце, у яке ми приходимо забувати про свої робочі проблеми, розслаблятись, любити, радіти та наповнюватись новими силами. Його атмосфера, комфорт та приємний вашому оку стиль будуть лише спонукати до цього.

Своєю ідилією надихає цей кам'яний котедж у Кінгемі, Чіппінг-Нортон. Англійське затишне містечко пропонує вам гарне розміщення наприкінці вулички, мальовничі краєвиди та власний затишний сад.

Будинок зовні / Фото House beautiful

Сама ж будівля має два поверхи та вміщає передпокій, вітальню з великим каміном із дров'яною піччю, кабінет, спальні та ванну кімнату. Всередині залишається чимало неомебльованого простору, який дає змогу новим власникам створити ідеальні кімнати на свій смак. Хизується стильним ремонтом кухня та передпокій.



Затишна вітальня / Фото House beautiful



Ванна кімната / Фото House beautiful



Кухня у будинку / Фото House beautiful



Обладнаний передпокій / Фото House beautiful

Ванна кімната має чимало вільного простору та унікальних деталей, а також обладнана велика гардеробна кімната. По будинку розкидані деталі для натхнення від попередніх власників, які можна включити у свої дизайнерські креативи.



Унікальний сад на території будинку / Фото House beautiful

На десерт ми залишили квітучий сад. Він у справді став родзинкою цього проєкту, адже укомплектований ексклюзивними рослинами, квітами та кущами. Окрім ландшафтних творінь, тут ви знайдете і обладнаний комфортний простір для відпочинку: доріжки встелені камінням, альтанку та зону для вечірок чи посиденьок з друзями. Також є цегляна технічна будівля для зберігання необхідних садових дрібниць.

Коштує райське місце 625 000 фунтів стерлінгів.