Стильно та вишукано: чому варто спробувати використати камінь в інтер'єрі

Барселона – це чарівне місто, побувавши в якому ніколи не перестанеш мріяти про повернення. Воно славиться не лише красивою архітектурою, а й привабливим дизайном квартир.

Студія Septiembre Arquitectura похизувалася перетворенням квартири у столиці Каталонії. Площа проєкту складає 213 квадратних метрів.

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Головна мета перетворення невеличкого сімейного будинку – збільшення простору та сонячного світла. Окрім того, світло варто було підкреслити всередині будинку, безпосередньо в інтер'єрі.

Камінь завжди позитивно впливає на світлий простір / Фото Archdaily

Дизайнери вирішили, що найкраще з цим завданням впорається камінь. Це чудове рішення для інтер'єру, яке не лише додає йому природності, а й сприяє атмосфері домашнього затишку.

Природна витонченість / Фото Archdaily

Завдяки йому навіть маленьке світле приміщення стане візуально більшим, а форма та текстура каменю – найкращі прикраси для будь-якого інтер'єру.