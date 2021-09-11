Студия Septiembre Arquitectura похвасталась преобразованием квартиры в столице Каталонии. Площадь проекта составляет 213 квадратных метров.
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Главная цель преобразования небольшого семейного дома – увеличение пространства и солнечного света. Кроме того, свет стоило подчеркнуть внутри дома, непосредственно в интерьере.
Камень всегда положительно влияет на светлое пространство / Фото Archdaily
Дизайнеры решили, что лучше всего с этой задачей справится камень. Это отличное решение для интерьера, которое не только добавляет ему естественности, но и способствует атмосфере домашнего уюта.
Естественная утонченность / Фото Archdaily
Благодаря ему даже маленькое светлое помещение станет визуально больше, а форма и текстура камня – лучшие украшения для любого интерьера.