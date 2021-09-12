Середня ціна житла у Новій Зеландії виросла на 22% у порівнянні з минулим роком та складає близько 644 тисяч американських доларів. Здебільшого в покупців вимагають заставу у розмірі 20%.
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Для жителів Нової Зеландії такі суми є захмарними. Показник у понад 3 рази перевищує середньорічну зарплату в країні.
Втім, новозеландці поставилися до проблеми з гумором і почали шукати пари для житла у додатку для знайомств Tinder.
Ціна нерухомості у Новій Зеландії вражає / Фото Pixabay
"Банк сказав мені знайти партнера, щоб купити будинок", "Хочу, щоб хтось купив будинок, нічого серйозного", "Шукаю когось, з ким можна поєднати доходи, щоб ми могли купити будинок": такі статуси користувачів стали дуже популярними.
Також соціологія показує, що проблема нерухомості турбує суспільство у Новій Зеландії більше, аніж злочинність, вартість продуктів чи пандемія COVID-19.