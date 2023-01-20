Студія STARH презентувала багатофункціональний комплекс з краєвидом на Чорне море

Варненська архітектурна студія STARH завершує проєктування багатофункціонального комплексу у Болгарії. Тут облаштують офіси, ательє та апартаменти.

Відомо, що об'єкт та Чорне море розділяє міський парк. Це убезпечує ділянку від майбутньої забудови.

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Особливості будівлі

Дизайн комплексу відрізняється білосніжним горизонтальним фасадом, який звужується до низу. Саме асиметрична форма дозволила студії створити візуально яскраву будівлю.



Дизайн комплексу відрізняється асиметричним фасадом / Фото Dian Stanchev

Апартаменти мають форму паралелограма, один із кутів якого виконує функцію лоджії. Цікаво, що балкони на верхніх поверхах консольні, а їхня довжина становить 8 метрів. З кожного із них відкривається краєвид на Чорне море.



Центральним елементом є балкони / Фото Dian Stanchev

Саме балкони визначають дизайн бетонної будівлі та стають її центральним елементом. Фіброцементні облицювальні панелі та алюмінієві вікна з високоефективним склінням не лише роблять фасад цікавішим, але й додатково забезпечують довговічність та довговічність конструкції.



З балконів із гострими кутами відкривається вид на Чорне море / Фото Dian Stanchev