На межі реальності: будинки, які стали витворами мистецтва

24 березня 2023, 17:10
Читать новость на русском

Джерело:

Boredpanda

Архітектура – це окремий вид сучасного мистецтва. Творцям вдається вміло вписувати свої витвори як в урбаністичний стиль, так і в природні мотиви.

Ці ідеї справді вражають: фактури, кольори та інноваційність. Ми створили добірку виняткових унікальних концепцій, які здивують.

Цікаво Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція

Проєкти будинків, які стали витворами мистецтва

Дизайн цього будинку вражає куди більше ніж природа навколо

Фото Boredpanda

Цей дизайнер обирав барви під палітру природи

Фото Boredpanda

Серед скель загубилась ця унікальна архітектурна знахідка

Фото Boredpanda

Ідеальне місце для того, щоб злитись з природою 

Фото Boredpanda

Ідеальний будинок для інтровертів: приваблива самотність серед озера в оточенні гір

Фото Boredpanda

Будинок-мрія для охочих забути про проблеми та відпочити

Фото Boredpanda

Ця вишукана архітектура так і віє спокоєм

Фото Boredpanda

В існування цієї споруди складно повірити: втілив її справжній талант

Фото Boredpanda

Якщо поєднати модернізм та природу, може вийти унікальний тандем

Фото Boredpanda

На краю скелі розлігся вишуканий особняк 

Фото Boredpanda

Розкішний скляний замок серед джунглів

Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак