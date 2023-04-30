5 дивовижних сучасних будинків за менш ніж 600 тисяч доларів

Будинок середини минулого століття із сучасним дизайном – дуже бажана нерухомість у США. Придбати її легко можна хіба за великі кошти. Та гарячі пропозиції все ж трапляються.

Хоча сучасні будинки середини століття мають спільні риси, як-от оригінальні відкриті плани поверхів, чисті лінії та панорамні вікна, кожне житло відрізняється. Пропонуємо розглянути 5 будинків, ціна яких не перевищує 600 тисяч доларів. Один коштує навіть 300 тисяч доларів.

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Лас-Вегас, Невада

Ціна: 539 999 доларів

Будинок площею 1720 квадратних футів із трьома спальнями та двома ванними кімнатами. Надворі облаштований басейн.

Будинок за 540 тисяч доларів / Фото Realtor

Карнегі, Пенсільванія

Ціна: 565 тисяч доларів

Збережений сучасний будинок 1976 року має типовий відкритий план поверху, підлогу з італійської плитки та нестандартний кам'яний камін у стилі середини століття. Він вміщує три спальні та дві ванні кімнати.



Будинок з трьома спальнями / Фото Realtor

Талса, Оклахома

Ціна: 549 тисяч доларів

Небагато будинків настільки ж цікаві всередині, як зовні. Цей дім із трьома спальнями та трьома ванними кімнатами якраз такий. Серед особливостей – мозаїчні підлоги, двосторонній камін, панорамні та мансардні вікна.

Оновлений будинок з гарним інтер'єром / Фото Realtor

Гаррісон Тауншип, Огайо

Ціна: 310 тися доларів

Будинок розташований на відокремленій вершині пагорба приблизно в 12 милях від Дейтона. Він вміщує чотири спальні та три ванні кімнати.

Особливо цікавим є планування з усіма чотирма спальнями, кухнею та великою відкритою кімнатою на основному рівні. На нижньому рівні є підсобні приміщення, великий розважальний простір з баром та пральня.

Гарний будинок за дешеву ціну / Фото Realtor

Доравілл, Джорджія

Ціна: 595 тисяч доларів

Цей будинок площею 1968 квадратних футів із трьома спальнями та двома ванними кімнатами ідеальний для відпочинку. Тут також є три патіо, де можна добре повести час з рідними чи друзями.

Ідеальний дім для відпочинку / Фото Realtor