П'ять сучасних фермерських будинків до 400 тисяч доларів, які зараз продають у США
Джерело:Realtor
У сучасному фермерському будинку є щось таке, що викликає відчуття затишку та спокою. До того ж вони дуже красиві, тому й популярні серед місцевих у США.
Ці будинки, натхненні сільською місцевістю, поєднали привабливі елементи традиційного фермерського будинку (ґанки та затишні житлові приміщення) із стилем сучасних помешкань. Ось кілька доступних варіантів у різних штатах США за ціною до 400 тисяч доларів США.
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Орандж, Техас
- Ціна: 399 тисяч доларів
Кроссвел, Мічиган
- Ціна: 389 900 доларів
Гемптон, Джорджія
- Ціна: 348 тисяч доларів
Вестфілд, Нью-Йорк
- Ціна: 349 тисяч доларів
Текумсе, Оклахома
- Ціна: 266 тисяч доларів