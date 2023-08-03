Зовні досить дивний: сучасний будинок у формі прямокутника привертає багато уваги

Сучасний будинок в історичному районі Барелас в Альбукерке, штат Нью-Мексико, продають за 400 тисяч доларів. Будинок не схожий на інші, адже він чіткої прямокутної форми та не має видимого даху.

Місцеві впізнають будинок з телебачення, адже колись це помешкання показували в одному шоу. Очевидно, воно справді зацікавило багатьох. Відомо, що будинок спроєктував німецький архітектор.

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Цікавий та навіть дивний екстер'єр, але розкішний інтер'єр

Попри естетику середини минулого століття, житло збудували лише у 2020 році. Нинішні власники – єдині люди, які жили в домі.

Інтер'єр має площу 167 квадратних метрів. Усередені встановлена бетонна підлога з різцями та сталеві сходи з горіховими поручнями ручної роботи. Розсувна скляна стіна у вітальні та їдальні відкриває краєвид на приватний внутрішній дворик та доступ до нього.

У будинку є кухня, вітальня, дві спальні та дві ванні кімнати. План поверху включає офісні приміщення та другу житлову зону, яку можна використовувати як художню студію, медіакімнату або навіть третю спальню.

Інтер'єр здебільшого у світлих відтінках / Фото Realtor

Будинок розташований неподалік від центру Альбукерке та його знаменитого зоопарку, який розміщений так близько, що можна почути рев левів із заднього двору. Житло межує з міською зеленою зоною Боске.

"Боске – це ліс, який росте вздовж річки Ріо-Гранде. Це один із найбільших, якщо не найбільший міський річковий ліс у Сполучених Штатах", – розповів агент з лістингу Брітт Харвіллкаже Харвілл.