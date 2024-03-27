Сума податку на нерухомість для львів'ян зменшилася: скільки треба заплатити у 2024 році
Джерело:"Високий замок"
Податок на нерухомість за 2023 рік для Львова та інших населених пунктів громади буде нижчим, ніж у попередні роки. Це пов'язано з тим, що Львівська міська рада зменшила ставку за минулий рік.
Раніше максимальна ставка податку у Львівській громаді становила 1,5% мінімальної зарплати, а тепер – 1%. Про це розповів очільник управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Львівській області Володимир Коваль.
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У Львівській громаді сума податку зменшилася
Суму податку прив'язують до мінімальної зарплати, яка встановлена станом на 1 січня того року, за який нараховується податок (у цьому випадку мовиться про 2023-й).
1 січня 2023 року мінімальна зарплата становила 6 700 гривень. Тому максимальна ставка за кожен "зайвий" квадрат не може перевищувати 67 гривень. Якщо порівнювати з 2022 роком, то тоді фізичні особи сплачували 97,50 гривень за кожен "надлишковий" квадратний метр.
До слова, платниками податку на житлове майно є власники квартир площею понад 60 квадратів і приватних будинків площею понад 120 квадратів.
Для кожної зони визначають різну ставку
- перша зона – Львів, Брюховичі, Рудне, Винники, Дубляни, Рясне-Руське та Малехів;
- друга зона – Гряда, Воля-Гомулецька, Підрясне, Лисиничі Підбірці, Великі Грибовичі, Малі Грибовичі та Зашків;
- третя зона – Збиранка, Зарудці, Малі Підліски, Ситихів, Завадів.
У першій зоні житлова нерухомість оподатковується за ставкою 1% від мінімальної зарплати (тобто 67 гривень за 2023 рік). Друга зона має ставку 0,75% від мінімальної зарплати, тобто 50,25 гривні. У третій зоні – це 0,5%, тобто 33,50 гривень за квадрат.