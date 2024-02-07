5 нових дизайнів світло-сірих кухонь, які доводять, що цей колір знову в тренді
Джерело:Homes & Gardens
Сірий колір вже не такий популярний, як десять років тому. Ба більше, дехто вважає його антитрендом. Проте саме світлий відтінок сірого останнім часом використовують дуже часто, тож варто взяти це до уваги.
Світло-сірий – особливо популярний колір кухні, оскільки він слугує чудовим нейтральним фоном в інтер'єрах будь-якого стилю: від сучасного до традиційного. У поєднанні з більш сміливими тонами світло-сірий також може бути напрочуд елегантним і розкішним.
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Кухня зі світло-сірими шафами та розкішним мармуром
Додайте розкішні матеріали в гармонійних тонах, щоб створити вау-ефект на тлі простих блідо-сірих кухонних шаф. Натуральний мармур із хвилястими прожилками є гарним вибором, як у цьому інтер'єрі. Він додає відчуття легкості та елегантності.
Світло-сіра кухня з чорною акцентною плиткою
Темний колір завжди додає розкішного контрасту в блідому інтер'єрі. Так дизайн виглядає не таким нудним і безхарактерним.
Однотонна сіра кухня
Якщо ви обожнюєте лише нейтральні схеми й не готові до гучних акцентів, оберіть для кухні кілька відтінків сірого. Для певного різноманіття можна додати білі стільці чи декор.
Світло-сірий як ідеальний фон
Цей колір доречніше назвати блідо-сірим, а не світлим. Він ідеально підходить для фарбування стін, і здалеку може здатися білим.
Блідо-сірий як заспокійливий колір
Одна з причин, чому блідо-сірий колір завжди буде мати місце в наших серцях, – це його заспокійливий ефект. Досить просто поглянути на фотографію цієї кухні в стилі тихої розкоші, щоб в душі стало затишно.