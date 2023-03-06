Психологи стверджують, що всі відтінки жовтого позитивно впливають на продуктивність, сприяють генерації нових ідей та наповнюють простір радісною атмосферою. Тому гірчичний колір такий актуальний у сучасному дизайні. Він вдало "впишеться" у будь-який стиль будинку.

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Чому саме гірчичний колір

надасть приміщенню особливий шарм у класичному стилі;

стане родзинкою в лофті;

розбавить розмірений скандинавський стиль.

Гірчичний колір в інтер'єрі / Фото Room to do

Як правильно застосувати в новому дизайні

Оздоблення. Оформити одну зі стін у гірчичному кольорі – гарне рішення для вітальні, спальні, їдальні, дитячої та навіть ванної. Якщо ви вирішили використати цей яскравий акцент для обробки стін, пам'ятайте, що решта відтінків мають бути максимально спокійними.

Меблі. Ви можете обрати яскравий диван, м'яке крісло, пуф, ліжко тощо. Головне правило – у кімнаті має бути лише один великий акцент гірчичного кольору.

Декор та текстиль. Гірчичні плантатори мають чудовий вигляд у будь-якій кімнаті. Якщо вам потрібна невелика деталь, можна придбати свічку простої форми, вазу або практичні аксесуари (органайзери, фоторамки).

Гірчичний колір не залишить вашу кімнату поза увагою: мешканці будуть із задоволенням проводити час, а гості – захоплюватимуться бездоганним смаком господарів.