Психологи утверждают, что все желтые оттенки положительно влияют на производительность, способствуют генерации новых идей и наполняют пространство радостной атмосферой. Поэтому горчичный цвет так актуален в современном дизайне. Он удачно "впишется" в любой стиль дома.

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Почему именно горчичный цвет

придаст помещению особый шарм в классическом стиле;

станет изюминкой в лофте;

разбавит размеренный скандинавский стиль.

Горчичный цвет в интерьере / Фото Room to do

Как правильно применить в новом дизайне

Отделка. Оформить одну из стен в горчичном цвете – хорошее решение для гостиной, спальни, столовой, детской и даже ванной. Если вы решили использовать этот яркий упор для отделки стен, помните, что остальные оттенки должны быть максимально спокойными.

Мебель. Вы можете выбрать яркий диван, мягкое кресло, пуф, кровать и другое. Главное правило – в комнате должен быть только один большой акцент горчичного цвета.

Декор и текстиль. Горчичные плантаторы прекрасно выглядят в любой комнате. Если вам нужна небольшая деталь, можно купить свечу простой формы, вазу или практичные аксессуары (органайзеры, фоторамки).

Горчичный цвет не оставит вашу комнату без внимания: жители будут с удовольствием проводить время, а гости будут восхищаться безупречным вкусом хозяев.