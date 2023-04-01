Усі були здивовані: в цьому будинку є таємні двері, що ведуть до ще одної кімнати

Подружжя облаштувало потаємні двері поміж книжкової шафи у своєму домі. Ніхто з друзів та гостей не здогадувався, що вони існують.

Будинок розташований у містечку Варраґул, що в Австралії. Власники Кеті та Хайден Джонс вирішили встановити потаємні двері під час ремонту та розширення будинку. Таємний вхід веде з коридору до бібліотеки та однієї з трьох спалень.

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Таємні двері серед книжкових полиць

Мати будинок із дверима, вмонтованими в книжкову шафу, було давнім бажанням Кеті. Вона дуже любить читати. Джонс доручила місцевому столяру виготовити книжкові полиці навколо дверей.

Кеті розповіла, що гості думали, що в будинку лише дві спальні. Тоді вона відчиняла секретні двері й показувала їм ще одну кімнату.

Таємні двері, що ведуть до бібліотеки та ще однієї спальні / Фото Realestate

"Багато людей кажуть: "Як круто". Коли приїжджають онуки, вони всі хочуть там спати,

– каже власниця будинку.

Окрім секретних дверей, у будинку тоді зробили повну ізоляцію стін і новий дах із 16 сонячними панелями. Тоді ж власники змінили сантехніку та електропроводку. Вони розширили будинок, додавши нову кухню, окремий туалет, ванну кімнату, велику пральню і вітальню.

Просторий дім із панорамними вікнами / Фото Realestate

Зараз будинок продають 1,25 мільйона доларів. До власності належить також подвійний гараж, окремий навіс для автомобіля, комора та сад із маленьким городом.