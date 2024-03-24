Краще, щоб підлога була світлішою чи темнішою за стіни: дизайнери дали відповідь

Колір підлоги впливає на загальний вигляд інтер'єру. Темніше або світліше покриття має різний ефект, і дизайнери інтер'єру вирішили поділитися, яке ж краще.

Ви, напевно, багато думали про поєднання кольорів стін і шаф на кухні під час ремонту. Проте відтінок підлоги теж потрібно враховувати, особливо в комбінації з кольором стін.

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Який колір підлоги обрати: темніший чи світліший

З такою кількістю кольорів і відтінків, які пропонують у сучасному світі, це може здатися складним завданням. "Особисто я люблю залишати світліші тони для кухонної підлоги, а також для стін, а потім використовувати столярні вироби, меблі, освітлення та меблі, щоб створити контраст, необхідний для досягнення нашого бачення", – каже нью-йоркська дизайнерка Беккі Ши.

Загалом дизайнери радять пофарбувати стіни у світлий відтінок, якщо ви плануєте зробити підлогу темною і навпаки. Та ключовим фактором між час вибору є все ж особистий смак. Комусь подобається контраст в інтер'єрі, а хтось хоче облаштувати монохромний простір, наприклад зробити повністю білу кухню.

Темна підлога створює контраст у світлій кухні / Фото deVOL

"Я пропоную розглядати середньо-темну підлогу, бо саме на такому відтінку не надто помітний пил, бруд і залишки їжі, які падають зі столу. З тієї ж причини я не рекомендую чорну підлогу", – пояснює американська дизайнерка Наталі Ребак.

Вибір кольору також залежить і від матеріалу. Дизайнери кажуть, що коли обрати натуральне покриття, як-от камінь, мармур чи дерево, то зациклюватись на відтінку не потрібно. Це універсальні, завжди трендові матеріали, які доречні на тлі майже всіх кольорів фарб.