Спальня в темних тонах: розповідаємо про переваги та недоліки

Найчастіше спальню фарбують у ніжні пастельні кольори. Однак темні тони на стінах створюють елегантний вигляд, і сучасні дизайнери використовують їх дедалі частіше.

Дизайнери обирають колір для спальні з урахуванням модних тенденцій, стилю, площі кімнати та освітлення. Зараз актуальні такі кольори: оливковий, смарагдовий, чорний, сливовий, індиго, кавовий, бордовий, сірий і графітовий.

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Вам не обов'язково сліпо стежити за модою. Обирайте ті темні кольори, які подобаються. Список актуальних – це лише ваш додаток.

Використовуйте контрастні і нейтральні відтінки, щоб кімната не була похмурою. Чорно-біла класика виглядає стильно, не набридає і завжди в моді. Шоколадно-молочна спальня – цікавий і теплий варіант.

Плюси темного інтер'єру

Універсальний . Темний колір є фоном, що дає можливість створити гарні акценти за допомогою яскравих тонів.

. Темний колір є фоном, що дає можливість створити гарні акценти за допомогою яскравих тонів. Візуально збільшує простір . Існує думка, що створити ефект більшого простору можна тільки за допомогою світлих відтінків. Однак із цим завданням не гірше впораються глибокі і холодні тони.

. Існує думка, що створити ефект більшого простору можна тільки за допомогою світлих відтінків. Однак із цим завданням не гірше впораються глибокі і холодні тони. Практичний. Якщо правильно обрати колір стін та меблів, то вони приховуватимуть забруднення. Вам не доведеться прибирати кожен день.

Недоліки спальні в темних тонах

Темна спальня не має суттєвих недоліків, але певні нюанси все ж є. Вам потрібно буде використовувати кілька джерел освітлення в різних площинах, щоб кімната не здавалася похмурою. Окрім того, додайте яскравих акцентів, використовуючи подушки, картини, пуфи тощо. Такі деталі з часом можна замінити, не витративши при цьому великих коштів.

Темна палітра не рекомендована у французькому або іспанському стилі, бо для них характерні світлі і яскраві, соковиті кольори.

Спальня буде розкішною та вишуканою у темних тонах, якщо ви грамотно продумаєте всі деталі.