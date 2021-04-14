Темний дизайн: переваги і недоліки в інтер'єрі квартири

В інтер'єрі квартир і будинків останніми роками все частіше використовуються світлі і нейтральні відтінки. Однак і темний інтер'єр має право на існування.
Втім, це рішення викликає суперечки та розбіжності, адже всім відомо, що темні тони більш вибагливі, ніж світлі, і підходять не для кожного житла. Про плюси та мінуси темного інтер'єру розповіла дизайнерка Вікторія Файнблат.
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Переваги темного інтер'єру
- Спрощується підбір додаткових кольорів. За словами дизайнерки інтер'єру, до темних відтінків підходять практично будь-які додаткові кольори. Наприклад, можна розбавити гаму жовтими подушками та червоними кріслами.
- Прекрасний фон для акцентів. Навіть не дуже вдалі предмети інтер'єру виглядають гармонійніше на темному тлі.
Недоліки темних стін
- Темний колір стін звужує простір. У зв'язку з цим, за словами Вікторії Файнблат, не рекомендується використовувати темні тони при фарбуванні всієї кімнати. Також не варто їх застосовувати для маленьких приміщень.
- Сірий – нудний, синій – сумний.
Одна з поширених думок – що темні відтінки нудні і швидко набридають власникам інтер'єру. І якщо використовувати у дизайні кімнати тільки темні тони, то він і справді може швидко набриднути. Врятують ситуацію декоративні елементи, акценти та свіжі колірні поєднання,
– пояснила Вікторія Файнблат.
Темні відтінки надають інтер'єру шику і розкішності / Фото pinterest
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- Складнощі з підбором стилю. При використанні темних кольорів можливі складнощі з дотриманням стилю. Це пов'язано з тим, що "сірі та сині відтінки добре підходять для сучасного і мінімалістичного стилю і погано пасують, наприклад, для класики або Провансу".
- Підсвічування. Використовуючи темні відтінки в інтер'єрі, важливо пам'ятати, що потрібна достатня кількість світла, інакше атмосфера буде похмурою. Тому слід заздалегідь продумати підсвічування.
- Увага акцентується не на тому. Якщо ви вирішили використовувати темний колір для певних зон, уважно визначте ці фрагменти. Річ у тім, що можна ненароком акцентувати увагу на недоліках планування.
Крім того, в темні кольори не варто фарбувати стіну за телевізором, тому що увага постійно буде розсіюватися,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.
Темні відтінки потрібно використовувати обережно / Фото pinterest