Темний дизайн: переваги і недоліки в інтер'єрі квартири

В інтер'єрі квартир і будинків останніми роками все частіше використовуються світлі і нейтральні відтінки. Однак і темний інтер'єр має право на існування.

Втім, це рішення викликає суперечки та розбіжності, адже всім відомо, що темні тони більш вибагливі, ніж світлі, і підходять не для кожного житла. Про плюси та мінуси темного інтер'єру розповіла дизайнерка Вікторія Файнблат.

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Переваги темного інтер'єру

Спрощується підбір додаткових кольорів. За словами дизайнерки інтер'єру, до темних відтінків підходять практично будь-які додаткові кольори. Наприклад, можна розбавити гаму жовтими подушками та червоними кріслами. Прекрасний фон для акцентів. Навіть не дуже вдалі предмети інтер'єру виглядають гармонійніше на темному тлі.

Недоліки темних стін

Темний колір стін звужує простір. У зв'язку з цим, за словами Вікторії Файнблат, не рекомендується використовувати темні тони при фарбуванні всієї кімнати. Також не варто їх застосовувати для маленьких приміщень. Сірий – нудний, синій – сумний.

Одна з поширених думок – що темні відтінки нудні і швидко набридають власникам інтер'єру. І якщо використовувати у дизайні кімнати тільки темні тони, то він і справді може швидко набриднути. Врятують ситуацію декоративні елементи, акценти та свіжі колірні поєднання,

– пояснила Вікторія Файнблат.

Темні відтінки надають інтер'єру шику і розкішності / Фото pinterest

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Складнощі з підбором стилю. При використанні темних кольорів можливі складнощі з дотриманням стилю. Це пов'язано з тим, що "сірі та сині відтінки добре підходять для сучасного і мінімалістичного стилю і погано пасують, наприклад, для класики або Провансу". Підсвічування. Використовуючи темні відтінки в інтер'єрі, важливо пам'ятати, що потрібна достатня кількість світла, інакше атмосфера буде похмурою. Тому слід заздалегідь продумати підсвічування. Увага акцентується не на тому. Якщо ви вирішили використовувати темний колір для певних зон, уважно визначте ці фрагменти. Річ у тім, що можна ненароком акцентувати увагу на недоліках планування.

Крім того, в темні кольори не варто фарбувати стіну за телевізором, тому що увага постійно буде розсіюватися,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.

Темні відтінки потрібно використовувати обережно​ / Фото pinterest