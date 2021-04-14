Темный дизайн: преимущества и недостатки в интерьере квартиры
В интерьере квартир и домов в последние годы все чаще используются светлые и нейтральные оттенки. Однако и темный интерьер имеет право на существования.
Источник:Инстаграм Виктории Файнблат
Впрочем, это решение вызывает споры и разногласия, ведь всем известно, что темные тона более прихотливы, чем светлые, и подходят не для каждого жилья. О плюсах и минусах темного интерьера рассказала дизайнер Виктория Файнблат.
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Преимущества темного интерьера
- Упрощается подбор дополнительных цветов. По словам дизайнера интерьера, к темным оттенкам подходят практически любые дополнительные цвета. Например, можно разбавить гамму желтыми подушками и красными креслами.
- Прекрасный фон для акцентов. Даже не очень удачные предметы интерьера выглядят гармоничнее на темном фоне.
Недостатки темных стен
- Темный цвет стен сужает пространство. В связи с этим, по словам Виктории Файнблат, не рекомендуется использовать темные тона при окрашивании всей комнаты. Также не стоит их применять для маленьких помещений.
- Серый – скучный, синий – унылый.
Одно из распространенных мнений – что темные оттенки скучны и быстро надоедают владельцам интерьера. И если предпочесть в дизайне комнаты только темные тона, то он и впрямь может быстро наскучить. Спасут ситуацию декоративные элементы, акценты и свежие цветовые сочетания,
– пояснила Виктория Файнблат.
Темные оттенки придают интерьеру шика и роскошности / Фото pinterest
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- Сложности с подбором стиля. При использовании темных цветов возможны сложности с соблюдением стиля. Это связано с тем, что "серые и синие оттенки хорошо подходят для современного и минималистичного стиля и плохо применимы, например, для классики или прованса".
- Подсветка. Используя темные оттенки в интерьере, важно помнить, что нужно достаточное количество света, иначе атмосфера будет мрачной. Поэтому следует заранее продумать подсветку.
- Внимание акцентируется не на том. Если вы решили использовать темный цвет для определенных зон, внимательно определите эти фрагменты. Дело в том, что можно невзначай акцентировать внимание на недостатках планировки.
Кроме того, в темные цвета не стоит окрашивать стену за телевизором, потому что внимание постоянно будет рассеиваться,
– резюмировала дизайнер интерьера.
Темные оттенки нужно использовать осторожно / Фото pinterest
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