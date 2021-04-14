В интерьере квартир и домов в последние годы все чаще используются светлые и нейтральные оттенки. Однако и темный интерьер имеет право на существования.

Впрочем, это решение вызывает споры и разногласия, ведь всем известно, что темные тона более прихотливы, чем светлые, и подходят не для каждого жилья. О плюсах и минусах темного интерьера рассказала дизайнер Виктория Файнблат.

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Преимущества темного интерьера

Упрощается подбор дополнительных цветов. По словам дизайнера интерьера, к темным оттенкам подходят практически любые дополнительные цвета. Например, можно разбавить гамму желтыми подушками и красными креслами. Прекрасный фон для акцентов. Даже не очень удачные предметы интерьера выглядят гармоничнее на темном фоне.

Недостатки темных стен

Темный цвет стен сужает пространство. В связи с этим, по словам Виктории Файнблат, не рекомендуется использовать темные тона при окрашивании всей комнаты. Также не стоит их применять для маленьких помещений. Серый – скучный, синий – унылый.

Одно из распространенных мнений – что темные оттенки скучны и быстро надоедают владельцам интерьера. И если предпочесть в дизайне комнаты только темные тона, то он и впрямь может быстро наскучить. Спасут ситуацию декоративные элементы, акценты и свежие цветовые сочетания,

– пояснила Виктория Файнблат.

Темные оттенки придают интерьеру шика и роскошности / Фото pinterest

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Сложности с подбором стиля. При использовании темных цветов возможны сложности с соблюдением стиля. Это связано с тем, что "серые и синие оттенки хорошо подходят для современного и минималистичного стиля и плохо применимы, например, для классики или прованса". Подсветка. Используя темные оттенки в интерьере, важно помнить, что нужно достаточное количество света, иначе атмосфера будет мрачной. Поэтому следует заранее продумать подсветку. Внимание акцентируется не на том. Если вы решили использовать темный цвет для определенных зон, внимательно определите эти фрагменты. Дело в том, что можно невзначай акцентировать внимание на недостатках планировки.

Кроме того, в темные цвета не стоит окрашивать стену за телевизором, потому что внимание постоянно будет рассеиваться,

– резюмировала дизайнер интерьера.

Темные оттенки нужно использовать осторожно / Фото pinterest