Як відомо, правильно підібраний колір і відтінок для квартири або будинку визначає весь інтер'єр. Для того щоб результат вас порадував, необхідно зробити викраси.

Будь-який колір виглядатиме інакше при різному освітленні та в різний час доби. Як не помилитися з вибором відтінку – розповіла дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.

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Як правильно зробити викраси

У першу чергу необхідно визначитися, який колір ви в результаті хочете отримати. Виберіть кілька баночок фарби мінімального об'єму у схожих відтінках. За словами дизайнерки інтер'єру, оптимально – 3 – 5 видів. Зробіть викраси. Можна попросити про це будівельників. Викраси розставте на об'єкті біля тих стін, де планується використання цього виду фарби. Виберіть ідеальний відтінок.

Викраси допоможуть вибрати ідеальний відтінок / Фото ivd

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А що буде, якщо викраси не робити? Тоді ви купите фарбу, вибравши її з "віяла" у магазині за маленьким зразком розміром 2х2 і пофарбуєте стіни. А далі з кольором можна "вгадати", можна зовсім "не вгадати" (і тоді – або "змиритися і терпіти", або перефарбовувати),

– зазначила Кузіна.

Викраси – єдиний спосіб отримати бажаний колір в інтер'єрі / Фото pinterest

За її словами, краще зробити викраси та витратити на це кілька днів і якусь суму, але отримати на 100% бажаний колір. ⁣⁣