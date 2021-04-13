Як вибрати колір фарби для квартири та будинку: 5 безпрограшних кроків
Як відомо, правильно підібраний колір і відтінок для квартири або будинку визначає весь інтер'єр. Для того щоб результат вас порадував, необхідно зробити викраси.
Джерело:Інстаграм Олени Кузіної
Будь-який колір виглядатиме інакше при різному освітленні та в різний час доби. Як не помилитися з вибором відтінку – розповіла дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.
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Як правильно зробити викраси
- У першу чергу необхідно визначитися, який колір ви в результаті хочете отримати.
- Виберіть кілька баночок фарби мінімального об'єму у схожих відтінках. За словами дизайнерки інтер'єру, оптимально – 3 – 5 видів.
- Зробіть викраси. Можна попросити про це будівельників.
- Викраси розставте на об'єкті біля тих стін, де планується використання цього виду фарби.
- Виберіть ідеальний відтінок.
Викраси допоможуть вибрати ідеальний відтінок / Фото ivd
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А що буде, якщо викраси не робити? Тоді ви купите фарбу, вибравши її з "віяла" у магазині за маленьким зразком розміром 2х2 і пофарбуєте стіни. А далі з кольором можна "вгадати", можна зовсім "не вгадати" (і тоді – або "змиритися і терпіти", або перефарбовувати),
– зазначила Кузіна.
Викраси – єдиний спосіб отримати бажаний колір в інтер'єрі / Фото pinterest
За її словами, краще зробити викраси та витратити на це кілька днів і якусь суму, але отримати на 100% бажаний колір.
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