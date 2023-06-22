Які кольори поєднуються з темно-сірим: вдалі комбінації від дизайнерів

Сірий – ідеальний нейтральний тон, який не є золотою серединкою між чорним і білим. Його темний відтінок має особливий шарм і поєднується з багатьма кольорами.

Темно-сірий створює атмосферу вишуканості, та чи доречний цей задумливий тон в усіх кімнатах? Які кольори доповнюють і добре поєднуються з сірим кольором?

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Чому сірий завжди вартий уваги

Сірий колір інтер'єру популярний у дизайні. Хоча він вважається вишуканим кольором, його також можна вважати нудним, якщо не використовувати правильно.

Однак у дизайнерських колах це популярний і гнучкий нейтральний тон, який використовують для створення тепла та прохолоди. Він має стильний і невимушений вигляд як у сучасному, так і в традиційному інтер'єрі.

"Темний і похмурий або світлий і піднесений — сірий буває зовсім різним. На кухні він створює заспокійливу атмосферу та може стати прекрасним фоном для додавання кольорових плям", – каже експертка Хелен Паркер.

Коли мова йде про поєднання кольорів для кімнат, варіанти безмежні. Оскільки сірий добре поєднується майже з усіма кольорами. Ось 5 кольорів від експертів, які ідеально доповнюють темно-сірий.

Жовтий

Жовтий робить чудовий акцент у темно-сірій кімнаті / Фото deVOL

Світло-сірий

Усі відтінки сірого ідеально поєднуються між собою / Фото Lee Broom

Коричневий

Коричневий додає тепла / Фото Little Greene

Білий

Білий додає світла / Фото Kitesgrove

Синій

Класичне поєднання сірого та синього / Фото Jon Day