Які кольори поєднуються з темно-зеленим: 5 ідей для розкішного та позачасового дизайну
Джерело:Homes & Gardens
Краса темно-зеленого в тому, що він може додати глибини як блідим тонам, так і яскравим відтінкам. Існує багато неймовірних кольорів, які є чудовою парою для цього коштовного відтінку.
Зелений – фантастичний колір, який можна використовувати в дизайні інтер'єру всіх кімнат. Наприклад, яскравий і сміливий відтінок створить енергійну атмосферу на кухні чи їдальні, тоді як приглушений і ніжний тон додасть затишку й відчуття спокою у спальні або вітальні.
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