Теплий мінімалізм – це про м'яке та багатошарове освітлення, кремові однотонні кольори та цікаві контрасти між матеріалами, що нагадують про природу. Ось три важливі правила, яких треба дотримуватися в дизайні, щоб досягти теплого мінімалізму.

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Обирайте палітру землистих відтінків

"Використовуйте земляні, органічні, природні кольори та матеріали. Подумайте про відтінки бежевого та світло-коричневого – ключовий колірний тренд 2024 року", – рекомендує американська дизайнерка Кара Сміт.

Спальня в бежевих відтінках / Фото Ingalls

Подбайте про високий потік природного світла

Багатошарове освітлення покращить будь-який інтер'єр, тож варто дбати не лише про штучне світло, а й про природне. Кімнати, в які потрапляє багато природного світла, завжди теплі та затишні. Особливо це помітно в холодну пору, коли кілька променів сонця потрапляють у дім.

Для цього треба купувати вікна з тонким незатемненим склом й вішати напівпрозорі штори з льону та необробленого шовку.

Затишна вітальня з напівпрозорими завісами / Фото Ingalls

Дотримуйтеся порядку

Регулярне прибирання безладу є обов'язковим, якщо ваші кімнати в мінімалістському стилі. Це той випадок, коли треба позбутися зайвих речей, від яких немає користі, але ви однаково довго зберігаєте їх.

Обирайте меблі з прихованими місцями для зберігання речей, щоб на поверхнях були лише найнеобхідніші предмети. Наприклад, це може бути ліжко з висувними шухлядами.

Приберіть усе зайве з поверхонь / Фото Joshua Smith