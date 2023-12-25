Теплый минимализм – это мягкое и многослойное освещение, кремовые однотонные цвета и интересные контрасты между материалами, напоминающими о природе. Вот три важных правила, которые нужно соблюдать в дизайне, чтобы достичь теплого минимализма.

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Выбирайте палитру землистых оттенков

"Используйте земляные, органические, природные цвета и материалы. Подумайте об оттенках бежевого и светло-коричневого – ключевой цветовой тренд 2024 года", – рекомендует американская дизайнер Кара Смит.

Спальня в бежевых оттенках / Фото Ingalls

Позаботьтесь о высоком потоке естественного света

Многослойное освещение улучшит любой интерьер, поэтому следует заботиться не только об искусственном свете, но и о естественном. Комнаты, в которые попадает много природного света, всегда теплые и уютные. Особенно это заметно в холодное время, когда несколько лучей солнца попадают в дом.

Для этого нужно покупать окна с тонким нетемным стеклом и вешать полупрозрачные шторы из льна и необработанного шелка.

Уютная гостиная с полупрозрачными занавесами / Фото Ingalls

Соблюдайте порядок

Регулярная уборка беспорядка обязательна, если ваши комнаты в минималистском стиле. Это тот случай, когда нужно избавиться от лишних вещей, от которых нет пользы, но вы все равно долго храните их.

Выбирайте мебель со скрытыми местами для хранения вещей, чтобы на поверхностях были только самые необходимые предметы. К примеру, это может быть кровать с выдвижными ящиками.

Уберите все излишнее с поверхностей / Фото Joshua Smith