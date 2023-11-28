Різдвяний декор у стилі "тиха розкіш": 6 трендових святкових ідей

Стриманість і вишуканість – два слова, які влучно описують стиль "тиха розкіш". Це тренд, який актуальний вже не один сезон через свою універсальність, і зимою він буде не менш популярним.

Це свого роду затишний і вишуканий мінімалізм, який власне і прийшов на зміну цього стилю. Тренд відстоює м'які та вишукані колірні палітри й розкішне використання природних матеріалів. Це швидше спосіб створення атмосфери, яка є позачасовою та викликає відчуття стриманої елегантності. Ось який декор у стилі "тиха розкіш" ви можете організувати у своєму домі до Нового року та Різдва.

Зверніть увагу Професійні секрети: відомий девелопер розповів, як візуально збільшити квартиру

Оберіть елегантну біло-золотисту колірну гаму

Білий і золотий – це стійкі кольори, які асоціюються з елегантністю та розкішшю / Фото Polly Wreford

Або виберіть приглушені землисті тони

Зелений, коричневий і світліші кремовий та бежевий / Фото Layered Lounge

Використовуйте мінімалістський підхід до декорування

Пам'ятайте про підхід "що менше, то краще" / Фото Layered Lounge

Зосередьтеся на якості, а не на кількості

Стилізуйте кілька зон якісним декором, який "переживе" всі свята / Фото Pottery Barn

Віддавайте перевагу натуральним матеріалам

Придбайте дерев'яні прикраси ручної роботи, лляні серветки, в'язані кошики / Фото Nkuku

Створіть відчуття затишку за допомогою м'якого освітлення

Використовуйте лампи та світильники з теплим світлом / Фото West Elm