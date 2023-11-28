Різдвяний декор у стилі "тиха розкіш": 6 трендових святкових ідей
Джерело:Homes & Gardens
Стриманість і вишуканість – два слова, які влучно описують стиль "тиха розкіш". Це тренд, який актуальний вже не один сезон через свою універсальність, і зимою він буде не менш популярним.
Це свого роду затишний і вишуканий мінімалізм, який власне і прийшов на зміну цього стилю. Тренд відстоює м'які та вишукані колірні палітри й розкішне використання природних матеріалів. Це швидше спосіб створення атмосфери, яка є позачасовою та викликає відчуття стриманої елегантності. Ось який декор у стилі "тиха розкіш" ви можете організувати у своєму домі до Нового року та Різдва.
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