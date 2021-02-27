Точкове освітлення є одним з найзатребуваніших варіантів під час ремонту у квартирах та будинках.

У чому його особливості та які є плюси і мінуси – розповіли у Platinum Sirius Shopping.

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Обов'язковим атрибутом будь-якого будинку або квартири є система освітлення стелі. Завдяки їй ми можемо висвітлити будь-яку частинку нашого будинку і користуватися нею в нічний час,

– зазначили у Platinum Sirius Shopping.

Точкове освітлення – це багато малих світлових приладів, які розміщуються по всій площі стелі. Точковим цей спосіб освітлення називається тому, що невеликий світильник освітлює певну зону або частина кімнати, пояснили фахівці.

Переваги точкового освітлення

Світло розсіюється під невеликим кутом (зазвичай, це – 30 градусів), що забезпечує якісне підсвічування предметів, які знаходяться під світильником.

Точкові світильники мають більший термін придатності, ніж звичайні люстри.

Вартість точкових світильників значно нижча, ніж великої потужної люстри.

Точкові світильники – це якісне світло у всій оселі / Фото legko

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Недоліки точкового освітлення

Існують точкові світильники, які вимагають спеціальної конструкції стелі (мається на увазі підвісної стелі), що не є бажаним для низьких стель.

Точкові світильники обійдуться дешевше, ніж потужна люстра / Фото elektro