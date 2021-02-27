Точкове освітлення: особливості, переваги та недоліки
Точкове освітлення є одним з найзатребуваніших варіантів під час ремонту у квартирах та будинках.
Джерело:Інстаграм platinum_sirius_shopping
У чому його особливості та які є плюси і мінуси – розповіли у Platinum Sirius Shopping.
Також читайте Hygge: що це за стиль інтер'єру і в чому його особливості
Обов'язковим атрибутом будь-якого будинку або квартири є система освітлення стелі. Завдяки їй ми можемо висвітлити будь-яку частинку нашого будинку і користуватися нею в нічний час,
– зазначили у Platinum Sirius Shopping.
Переваги точкового освітлення
- Світло розсіюється під невеликим кутом (зазвичай, це – 30 градусів), що забезпечує якісне підсвічування предметів, які знаходяться під світильником.
- Точкові світильники мають більший термін придатності, ніж звичайні люстри.
- Вартість точкових світильників значно нижча, ніж великої потужної люстри.
Точкові світильники – це якісне світло у всій оселі / Фото legko
Цікаво Планування гардеробної у квартирі та будинку: популярні варіанти
Недоліки точкового освітлення
Існують точкові світильники, які вимагають спеціальної конструкції стелі (мається на увазі підвісної стелі), що не є бажаним для низьких стель.
Точкові світильники обійдуться дешевше, ніж потужна люстра / Фото elektro
Поділитися новиною